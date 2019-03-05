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Soldado görüşme odasına

Soldado 8 maç daha oynarsa sözleşmesi 1 yıl uzayacak. Ancak yönetim erken davranıp yıllığı 1.5 milyon Euro’dan 1+1 yıllık sözleşme önerecek.

Soldado görüşme odasına
Fenerbahçe yönetimi ilginç bir durumla karşı karşıya kaldı. Bu sezon 17 resmi maç oynayan Soldado, kalan 10 maçın 8'inde forma giyerse 25 maçı tamamlayacak ve sözleşmesi 1 yıl uzayacak. Ancak 7 maç oynarsa sözleşmesi bitmiş olacak!

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Fener yönetiminin erken davranıp Soldado'ya yıllığı 1.5 milyon Euro'dan 1+1 yıllık sözleşme önereceği iddia ediliyor. Bu paraya maç başılar dahil değil. Soldado kabul etmezse Fenerbahçe, yönetim kararıyla Soldado'yu kalan 10 en az 3'ünde oynatmayabileceği oynatırsa da satış listesine koyacağı iddia edildi.

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