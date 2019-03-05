'de şampiyonluk şansını ince ihtimallere bırakanrotayı yeni teknik direktöre çevirdi.'in'ın başına geçecek olması nedeniyle gelecek sezon için hoca adaylarını masaya yatıran yönetimda çok büyük bir çıkış yakalayan'ı listenin ilk sırasına aldı.