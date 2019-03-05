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'a göz hapsi! Sezon sonuna kadar izlenecek...

hoca adayları arasında eski yıldızını baş sıraya aldı. ’da büyük bir çıkış yakalayan ’ın performansı sezon sonuna kadar izlenecek.



Süper Lig'de şampiyonluk şansını ince ihtimallere bırakan Beşiktaş rotayı yeni teknik direktöre çevirdi. Şenol Güneş'in A Milli Takım'ın başına geçecek olması nedeniyle gelecek sezon için hoca adaylarını masaya yatıran yönetim Alanyaspor'da çok büyük bir çıkış yakalayan Sergen Yalçın'ı listenin ilk sırasına aldı.

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