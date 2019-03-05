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Şenol Güneş’e çok saygı duyuyorum

Quaresma, hocasını şikayet ettiği haberlerini yalanlayarak,”Ona saygı duyuyorum”dedi.

Şenol Güneş’e çok saygı duyuyorum
Quaresma köpürdü... Beşiktaş'ın Portekizli yıldızı Şenol Güneş'i şikayet ettiği yolunda çıkan haberleri yalanlayarak, "Şenol Güneş'e hem insan hem de teknik direktör olarak saygı duyuyorum. Buraya geldiğimde bana en çok yardım eden isim oydu. Hocamla aram çok iyi. Biz bir maçı kaybettiğimiz zaman bütün takım olarak kaybederiz" ifadesini kullandı.

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