Roma Vida’dan vazgeçmiyor İtalyan basını, devre arasında Vida’yı transfer etmek için büykü bir çaba harcayan Roma’nın sezon sonunda yeniden Beşiktaş’ın kapısını çalacağını iddia etti. Hırvat yıldız için 12 milyon Euro’nun gözden çıkarıldığı da öne sürüldü.

İtalyan basınından yeni bir Vida iddiası ortaya atıldı. Haberde Roma Sportif Direktörü Monchi'nin gelecek yaz takımda görmek istediği oyuncular arasında Vida'nın olduğu ifade edildi. Juan Jesus ve Fazio ile yolların ayrılacağı haberde vurgulanırken Roma'nın Vida'yı istediği yazıldı. TEKLİF YAKIN

Hırvat savunma oyuncusunun maliyetinin 12 milyon Euro olduğu belirlendi. İtalyan kulübü Roma'nın Beşiktaş ile 2022 yılına kadar sözleşmesi olan Vida için sezon sonu teklif yapacağı gelen bilgiler arasında. TÜM MANŞETLER