Roma Vida’dan vazgeçmiyor

İtalyan basınından yeni bir Vida iddiası ortaya atıldı. Haberde Roma Sportif Direktörü Monchi'nin gelecek yaz takımda görmek istediği oyuncular arasında Vida'nın olduğu ifade edildi. Juan Jesus ve Fazio ile yolların ayrılacağı haberde vurgulanırken Roma'nın Vida'yı istediği yazıldı. TEKLİF YAKIN
Hırvat savunma oyuncusunun maliyetinin 12 milyon Euro olduğu belirlendi. İtalyan kulübü Roma'nın Beşiktaş ile 2022 yılına kadar sözleşmesi olan Vida için sezon sonu teklif yapacağı gelen bilgiler arasında.
Hırvat savunma oyuncusunun maliyetinin 12 milyon Euro olduğu belirlendi. İtalyan kulübü Roma'nın Beşiktaş ile 2022 yılına kadar sözleşmesi olan Vida için sezon sonu teklif yapacağı gelen bilgiler arasında.
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