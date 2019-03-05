Maracao'ya Terim desteği: Böyle devam!

Erzurum maçında yaptığı büyük hata golle sonuçlanan Marcao'ya Fatih Terim sahip çıktı... Ağır eleştirilen alan ve morali bir hayli bozulan Brezilyalı stoperde dün bir görüşme yapan tecrübeli hocanın "Konuşulanlara kulağını kapat. Ben senden çok memnunum, böyle devam et. Golde tüm takımın hatası verdi" dediği öğrenildi.
- Spor
- 05.03.2019
- Gazete
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