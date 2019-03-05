Kartal'ın golcüleri bu sezon dış sahada suskun kaldı. Bu sezon santrfor bölgesinde yer alan Burak, Mustafa Pektemek, Negredo, Love, Güven, Larin gibi isimler yer buldu. Beşiktaş bu sezon 19 dış saha maçında 33 gol atarken 6 santrfor oyuncusu bu gollerin sadece 8'ini atarak deplasmanda verimsiz oldu.
- Spor
- 05.03.2019
- Gazete
Golcüler dışarda kayıp
Beşiktaş 9 dış saha maçında 33 go l atarken 6 santrfor sadece 8 gol attı.
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