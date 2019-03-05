Fırtına sonunu getiremedi

Trabzonspor fırsat tepti... Bordo-Mavililer, Kasımpaşa'yla deplasmanda 2-0 öne geçtiği maçta 2-2 berabere kaldı. 12'de Pavelka'nın sert vuruşunda kaleci Uğurcan başarılıydı. 24'te Rodallega'nın şutunda top auta gitti. 30'da Nwakaeme Rodallega ile paslaştıktan sonra yaptığı vuruşla Trabzonspor'u 1-0 öne geçirdi.



NWAKAEME YİNE SAHNEDE

Maçın 36. dakikasında Veigneau'nun sert şutunu Uğurcan çıkardı. 45+2'de Nwakaeme pas vermek isterken topu önünde buldu. Çaprazdan yaptığı vuruşla Trabzonspor'u 2-0 öne geçirmeyi başardı.





KASIMPAŞA 2. YARI ETKİLİYDİ

İkinci yarının 63. dakikasında Perica kafa vuruşuyla farkı bire indirdi: 1-2. 89'da Toure'nin eline çarpan top için VAR'a başvuruldu. Kazanılan penaltıyı Trezeguet 90'da gole çevirdi. Böylece karşılaşma 2-2 berabere bitti.







TRABZON'UN PENALTISI GÜME GİTTİ

Maçın ilk yarısında Veigneau, Ekuban'ı ceza sahası içinde düşürdü. Ancak hakem Yıldırım penaltıyı vermedi. Futbol yorumcusu Erman Toroğlu da pozisyonun net penaltı olduğunu söyledi.