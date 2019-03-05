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Fener’in Avrupa hesabı

Beşiktaş’la oynanan derbi maçı ve Çaykur Rize galibiyetiyle nefes alan Fenerbahçe gözünü 5. sıraya dikti. F.Bahçe ile 5. sıradaki Konya arasında 7 puan fark var Ancak 5. olarak Avrupa’ya gitmek için Galatasaray’ın kupayı alması gerekiyor.

Fener’in Avrupa hesabı
Süper Lig'de 28 puanla 14. sırada olan Fenerbahçe Avrupa için umutlandı. Beşiktaş ile oynanan ve 3-3 sona eren derbinin ardından cumartesi gecesi Kadıköy'de ligin en formda ekiplerinden Çaykur Rizespor'u 3-2 mağlup eden Fenerbahçe 5. sıra için umutlandı.

İKİLİ AVERAJ DA FENER'İN
Fenerbahçe ile 5. sırada bulunan Atiker Konyaspor arasında sadece 7 puan fark bulunuyor. Üstelik Konyaspor ile arasındaki ikili averaj da Fenerbahçe'nin lehine. Ancak Fenerbahçe'nin ligi 5. sırada bitirip UEFA Avrupa Ligi vizesi alabilmesi için Galatasaray'ın Türkiye Kupası'nı kazanması gerekiyor. Aksi halde Fenerbahçe 4. olmak zorunda ve bu hedef biraz daha zor gözüküyor.

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