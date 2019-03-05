Dadaş’ta Özdilek gitti Hamza Hamzaoğlu geldi

ERZURUMSPOR, teknik direktörleri Mehmet Özdilek ile dün yollarını ayırdı. Özdilek'in çalıştırdığı Erzurumspor bu sezon Trabzonspor, Fenerbahçe, Beşiktaş, Medipol Başakşehir ve Galatasaray'a kaybetmedi. Erzurumspor, akşam saatlerinde Hamza Hamzaoğlu ile her konuda anlaşma sağladığını açıkladı.
- Spor
- 05.03.2019
- Gazete
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