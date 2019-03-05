Aslan ara vermedi

Haftayı 1 puanla kapatan Galatasaray sahasında oynayacağı Antalyaspor maçının hazırlıklarına ara vremeden başladı. Erzurum'da forma giyen futbolcular günü hafif bir çalışma ile tamamladı.
NAGATOMO ANTALYA'YA YOK
Sakatlığı nedeniyle Erzurum'a götürülmeyen Yuto Nagatomo'dan iyi haber gelmedi... Ağrıları geçmeyen Japon yıldızın Antalya karşısında da forma giymeyeceği öğrenildi.
NAGATOMO ANTALYA'YA YOK
Sakatlığı nedeniyle Erzurum'a götürülmeyen Yuto Nagatomo'dan iyi haber gelmedi... Ağrıları geçmeyen Japon yıldızın Antalya karşısında da forma giymeyeceği öğrenildi.
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