Akhisar’da ümitler yeşerdi Ligin dibine demir atan Akhisar, Alanya önünde Lukac’ın kendi kalesine attığı golle geriye düştü. Ancak Zeki (2) ve Bilal’le 3 gol bulan Ege ekibi ligde kalma umutlarını sürdürdü.

Akhisar lige yeniden tutundu... Süper Lig'de son sırada bulunan Ege ekibi konuk ettiği Alanyaspor'u 3-1 mağlup ederek umutlarını son 10 maça taşıdı.



2.YARI 4 GOL OLDU

Karşılaşmanın ilk devresi 0-0 berabere bitti. 2. yarının 65. dakikasında Lukac'ın kendi kalesine attığı golle 1-0 geriye düşen Akhisar, 74 ve 87'de Zeki ve 77'de Bilal'in golleriyle maçtan 3-1 galip ayrılan taraf oldu.