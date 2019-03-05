Akhisar’da ümitler yeşerdi

Akhisar lige yeniden tutundu... Süper Lig'de son sırada bulunan Ege ekibi konuk ettiği Alanyaspor'u 3-1 mağlup ederek umutlarını son 10 maça taşıdı.
2.YARI 4 GOL OLDU
Karşılaşmanın ilk devresi 0-0 berabere bitti. 2. yarının 65. dakikasında Lukac'ın kendi kalesine attığı golle 1-0 geriye düşen Akhisar, 74 ve 87'de Zeki ve 77'de Bilal'in golleriyle maçtan 3-1 galip ayrılan taraf oldu.
2.YARI 4 GOL OLDU
Karşılaşmanın ilk devresi 0-0 berabere bitti. 2. yarının 65. dakikasında Lukac'ın kendi kalesine attığı golle 1-0 geriye düşen Akhisar, 74 ve 87'de Zeki ve 77'de Bilal'in golleriyle maçtan 3-1 galip ayrılan taraf oldu.
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