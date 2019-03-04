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’da onur şoku!

ile sözleşmesini fesheden , kulübü ’na şikayet etti...

Trabzon’da onur şoku!
Trabzonspor ile anlaşarak sözleşmesini fesheden Onur Kıvrak, 9 yıl formasını giydiği takımını resmi anlaşmaya rağmen parasının tamamını bir anda alabilmek için UÇK'ya şikayet etti. Yapılan anlaşma gereği 3 milyon 150 bin Euro alacağı bulunan Kıvrak'a bu alacağının 500 bin Euro'su peşin verilip gerisi vadeye yayıldı. Ancak Onur, Uyuşmazlık Çözüm Kuruluna başvurarak parasının tamamını istedi.

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