Trabzon’da onur şoku!

Trabzonspor ile anlaşarak sözleşmesini fesheden Onur Kıvrak, 9 yıl formasını giydiği takımını resmi anlaşmaya rağmen parasının tamamını bir anda alabilmek için UÇK'ya şikayet etti. Yapılan anlaşma gereği 3 milyon 150 bin Euro alacağı bulunan Kıvrak'a bu alacağının 500 bin Euro'su peşin verilip gerisi vadeye yayıldı. Ancak Onur, Uyuşmazlık Çözüm Kuruluna başvurarak parasının tamamını istedi.
- Spor
- 04.03.2019
- Gazete
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