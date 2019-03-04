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’dan şok iddia!

sporlular, ’un jiletle sahaya çıkıp kendilerini yaraladığını iddia etti...

Sakarya’dan şok iddia!
TFF 2. Lig'de önceki gün oynanan olaylı Amed-Sakaryaspor maçıyla ilgili konuk ekipten şok bir iddia geldi... 1-1 eşitlikle sona eren karşılaşmaya Amedsporlu Mansur Çalar'ın sahaya elinde jiletle çıktığını iddia eden sporlu Ferit Erişçi, Çalar'ın takım arkadaşlarını yaraladığını söyledi.



Takım arkadaşlarının vücudunda yer alan kesikleri gösteren Erişçi, "TFF bu olayları görüyordur. Umarım gerekli cezalar verilir" dedi.



Amed-Sakarya maçında ortaya çıkan görüntüler sosyal medyada da geniş yankı uyandırdı.







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