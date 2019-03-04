Sakarya’dan şok iddia!

TFF 2. Lig'de önceki gün oynanan olaylı Amed-Sakaryaspor maçıyla ilgili konuk ekipten şok bir iddia geldi... 1-1 eşitlikle sona eren karşılaşmaya Amedsporlu Mansur Çalar'ın sahaya elinde jiletle çıktığını iddia eden Sakaryasporlu Ferit Erişçi, Çalar'ın takım arkadaşlarını yaraladığını söyledi.
Takım arkadaşlarının vücudunda yer alan kesikleri gösteren Erişçi, "TFF bu olayları görüyordur. Umarım gerekli cezalar verilir" dedi.
Amed-Sakarya maçında ortaya çıkan görüntüler sosyal medyada da geniş yankı uyandırdı.
Takım arkadaşlarının vücudunda yer alan kesikleri gösteren Erişçi, "TFF bu olayları görüyordur. Umarım gerekli cezalar verilir" dedi.
Amed-Sakarya maçında ortaya çıkan görüntüler sosyal medyada da geniş yankı uyandırdı.
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