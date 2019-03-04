Ozan Kabak iki gol attı Stuttgart farklı kazandı

Bundesliga'nın 24. haftasında Stuttgart, sahasında Hannover 96'yı 5-1 mağlup etti. Devre arasında Galatasaray'dan Stuttgart'a transfer olan Ozan Kabak, 16 ve 45. dakikalarda iki kafa golü kaydetti. Ozan böylelikle Alman ekibindeki ilk gollerini kaydetmiş oldu. 18 yaşındaki savunmacı ortaya koyduğu performansla maça damga vurdu.
- Spor
- 04.03.2019
- Gazete
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