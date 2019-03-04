Ne Afyon ne Gençler 1. Lig’de zirve yarışı veren Gençlerbirliği, alt sıralardak i rakibi Afyon’la deplasmanda golsüz berabere kaldı.

Spor Toto 1. Lig'de şampiyonluk yarışı veren Gençlerbirliği, 24. hafta maçında deplasmanda alt sıralardan kurtulmak isteyen Afjet Afyonspor'la 0-0 berabere kaldı. Her iki takım da pozisyonlara girse de sonuca gidemedi ve karşılaşma golsüz sona erdi. Bu sonuçla Gençlerbirliği puanını 48 yaptı ve ikinci sıraya yükseldi. Afyonspor ise 22 puana çıkarak 16. sırada kaldı.