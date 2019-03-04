Mirin sezon sonu yolcu

Beşiktaş'a devre arasında transfer olan Isimat Mirin'in gözden çıkarıldığı öğrenildi. Fenerbahçe maçında yaptığı hatalar nedeniyle beraberlikte baş sorumlu isimlerden biri olarak gösterilen Fransız yıldızın bu nedenle Kayseri'de oynatılmadığı belirlendi. Yönetimin Fransız oyuncuyu sezon sonunda satmayı planladığı gelen bilgiler arasında yer alıyor.
İYİCE GÖZDEN DÜŞTÜ
Beşiktaş'a transfer olduğunda birkaç maç iyi performans gösteren Mirin büyük bir düşüş içersine girdi.
İYİCE GÖZDEN DÜŞTÜ
Beşiktaş'a transfer olduğunda birkaç maç iyi performans gösteren Mirin büyük bir düşüş içersine girdi.
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