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Mirin sezon sonu yolcu

’a Ocak’ta gelen Mirin derbideki kötü oyunu nedeniyle ’de oynatılmadı. yıldızı sezon sonunda satmayı planladığı öğrenildi.

Mirin sezon sonu yolcu
'a devre arasında olan Isimat Mirin'in gözden çıkarıldığı öğrenildi. Fenerbahçe maçında yaptığı hatalar nedeniyle beraberlikte baş sorumlu isimlerden biri olarak gösterilen Fransız yıldızın bu nedenle Kayseri'de oynatılmadığı belirlendi. oyuncuyu sezon sonunda satmayı planladığı gelen bilgiler arasında yer alıyor.

İYİCE GÖZDEN DÜŞTÜ
Beşiktaş'a transfer olduğunda birkaç maç iyi performans gösteren Mirin büyük bir düşüş içersine girdi.

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