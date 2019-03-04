Konya&Göztepe kardeşçe

Süper Lig'de üst sıralara tırmanmak isteyen Atiker Konyaspor sahasında konuk ettiği Göztepe ile 1-1 berabere kaldı. Ev sahibi ekip 17'de Filipovic'in golüyle öne geçti. İkinci yarıda etkili bir futbol sergileyen Göztepe 53'te Yasin ile beraberliği buldu. Uzatma dakikalarında Jahovic, Kadu'nun hamlesi sonrası yerde kaldı. Hakem Abdülkadir Bitigen VAR kararıyla penaltı verip, Kadu'yu çift karı karttan oyundan attı. Ancak Skubic penaltıyı kaçırdı.
- Spor
- 04.03.2019
- Gazete
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