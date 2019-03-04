ağır yaralı... Zorludeplasmanından'lik beraberlikle ayrılanlider'in 8 puan gerisine düştü... 6. dakikada sağ kanattan ilerleyen'ın ceza sahasına hemen dışından sert vuruşunuçeldi. 18. dakikada'ın ara pasıyla hareketlenenceza sahasına girip uzak direğe vurdu:dakikadaceza sahasına girmedensert şutu yandan dışarı gitti.42. dakikada'ninçaprazdan vuruşunda top azfarkla auta çıktı. 52. dakikadaberaberliği yakaladı.'nunpasındaceza sahasındansert ve düzgünvurdu:'degole çok yaklaştı. Ancakgeçit vermedi. 62'de'nın kafa vuruşu az farkla dışarı gitti. 78. dakikada Erzurum defansının ters vuruşunudirek dibinden çıkardı ve maçbitti.Gösterdiği kötü performansla eleştiri oklarının hedefi olan Mbaye Diagne sakatlığı atlatıp Erzurum'da ikinci yarıda görev yaptı. Ancak Senegalli futbolcu sahada kaldığı süre içinde yine etkili olamadı ve taraftarlardan eleştiri aldı.