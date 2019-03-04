Cimbom ağır yaralı... Zorlu Erzurum deplasmanından 1-1'lik beraberlikle ayrılan Galatasaray lider Medipol Başakşehir'in 8 puan gerisine düştü... 6. dakikada sağ kanattan ilerleyen Emrah'ın ceza sahasına hemen dışından sert vuruşunu Muslera çeldi. 18. dakikada Obertan'ın ara pasıyla hareketlenen Rashad Muhammed ceza sahasına girip uzak direğe vurdu: 1-0.
FEGHOULİ ÜST ÜSTE DENEDİ
24. dakikada Feghouli ceza sahasına girmeden sert şutu yandan dışarı gitti. 42. dakikada Feghouli'nin çaprazdan vuruşunda top az farkla auta çıktı. 52. dakikada Galatasaray beraberliği yakaladı. Mitroglou'nun pasında Belhanda ceza sahasından sert ve düzgün vurdu: 1-1.
SEHİC DİREK DİBİNDEN ÇIKARDI
55'de Erzurum gole çok yaklaştı. Ancak Muslera geçit vermedi. 62'de Luyindama'nın kafa vuruşu az farkla dışarı gitti. 78. dakikada Erzurum defansının ters vuruşunu Sehic direk dibinden çıkardı ve maç 1-1 bitti.
DİAGNE GİRDİ AMA YİNE ETKİSİZDİ
Gösterdiği kötü performansla eleştiri oklarının hedefi olan Mbaye Diagne sakatlığı atlatıp Erzurum'da ikinci yarıda görev yaptı. Ancak Senegalli futbolcu sahada kaldığı süre içinde yine etkili olamadı ve taraftarlardan eleştiri aldı.
FEGHOULİ ÜST ÜSTE DENEDİ
24. dakikada Feghouli ceza sahasına girmeden sert şutu yandan dışarı gitti. 42. dakikada Feghouli'nin çaprazdan vuruşunda top az farkla auta çıktı. 52. dakikada Galatasaray beraberliği yakaladı. Mitroglou'nun pasında Belhanda ceza sahasından sert ve düzgün vurdu: 1-1.
SEHİC DİREK DİBİNDEN ÇIKARDI
55'de Erzurum gole çok yaklaştı. Ancak Muslera geçit vermedi. 62'de Luyindama'nın kafa vuruşu az farkla dışarı gitti. 78. dakikada Erzurum defansının ters vuruşunu Sehic direk dibinden çıkardı ve maç 1-1 bitti.
DİAGNE GİRDİ AMA YİNE ETKİSİZDİ
Gösterdiği kötü performansla eleştiri oklarının hedefi olan Mbaye Diagne sakatlığı atlatıp Erzurum'da ikinci yarıda görev yaptı. Ancak Senegalli futbolcu sahada kaldığı süre içinde yine etkili olamadı ve taraftarlardan eleştiri aldı.
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