Fatih Terim, kaybedilen puanlara rağmen umutlu: Sonuna kadar savaşacağız

G.Saray Teknik Direktörü Fatih Terim, Erzurum maçı sonrası, "Akılda olmayan kayıp puan. Pes edecek değiliz tabii ki. Sonuna kadar devam edeceğiz. G.Saray'ın tavrı da budur. 30 puan var daha. 8 değil 18 puan fark olsa kapatırız. Kendimize güveniyoruz" şeklinde konuştu.
OYUNCULARINA SERT MESAJ
Terim, "Hiç pozisyon yokken gol yedik. Ondan sonra kazanabilirdik de kaybedebilirdik de. Bu oyun bize yakışmadı, bu mücadele yakışmadı. Çıkan arkadaşların bazılarının gereğini yapması gerekirdi" dedi.
KALAN MAÇLARA ODAKLANACAĞIZ
Tecrübeli hoca, "Oyun hiç hoşuma gitmedi benim. Yapılmaması gereken ne varsa onu yaptık. İstanbul'da çok iyi oynayan bir Galatasaray olarak geliyoruz. 10 haftaya ve kupaya konsantre olacağız" diye konuştu.
OYUNCULARINA SERT MESAJ
Terim, "Hiç pozisyon yokken gol yedik. Ondan sonra kazanabilirdik de kaybedebilirdik de. Bu oyun bize yakışmadı, bu mücadele yakışmadı. Çıkan arkadaşların bazılarının gereğini yapması gerekirdi" dedi.
KALAN MAÇLARA ODAKLANACAĞIZ
Tecrübeli hoca, "Oyun hiç hoşuma gitmedi benim. Yapılmaması gereken ne varsa onu yaptık. İstanbul'da çok iyi oynayan bir Galatasaray olarak geliyoruz. 10 haftaya ve kupaya konsantre olacağız" diye konuştu.
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