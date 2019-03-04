Fatih Terim, kaybedilen puanlara rağmen umutlu: Sonuna kadar savaşacağız

Teknik Direktörü Fatih Terim,maçı sonrası, "Akılda olmayan kayıp puan. Pes edecek değiliz tabii ki. Sonuna kadar devam edeceğiz.'ın tavrı da budur.8 değil 18 puan fark olsa kapatırız. Kendimize güveniyoruz" şeklinde konuştu."Hiç pozisyon yokken gol yedik. Ondan sonra kazanabilirdik de kaybedebilirdik de. Bu oyun bize yakışmadı, bu mücadele yakışmadı." dedi.hoca, "Oyun hiç hoşuma gitmedi benim. Yapılmaması gereken ne varsa onu yaptık. İstanbul'da çok iyi oynayan birolarak geliyoruz. 10 haftaya ve kupaya konsantre olacağız" diye konuştu.