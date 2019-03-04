Cüneyt Çakır’a penaltı isyanı

futbolcular, Erzurummaçının 38. dakikasındarakip ceza sahasındaEgemen'le girdiğiikili mücadelede penaltıbekledi. Hakem CüneytÇakır pozisyonda 'devam'derken Sarı-Kırmızılılarbu karara uzun süre itirazetti. Çakır'ın pozisyondagitmemesi de Galatasaraycephesinin tepkisiniçekti. Dünkü maçın33. dakikasınd Luyindama'nınİbrahim'le girdiğipozisyonda da Galatasaraylıoyuncular penaltıbeklemiş, ancak devamkararı çıkmıştı.iki puan kaptıran Galatasaray, bu sezon deplasmanlardaki istikrarsız formunu sürdürdü. Erzurum maçıyla ligde dış sahadaki 3. beraberliğini alan Cimbom, 4 kez de sahadan mağlup ayrıldı. Deplasmanlarda 18 kaybetti.