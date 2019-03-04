Cüneyt Çakır’a penaltı isyanı

Galatasaraylı futbolcular, Erzurum maçının 38. dakikasında Ndiaye'nin rakip ceza sahasında Egemen'le girdiği ikili mücadelede penaltı bekledi. Hakem Cüneyt Çakır pozisyonda 'devam' derken Sarı-Kırmızılılar bu karara uzun süre itiraz etti. Çakır'ın pozisyonda VAR'a gitmemesi de Galatasaray cephesinin tepkisini çekti. Dünkü maçın 33. dakikasınd Luyindama'nın İbrahim'le girdiği pozisyonda da Galatasaraylı oyuncular penaltı beklemiş, ancak devam kararı çıkmıştı.
ASLAN DEPLASMANDA KAYIP
Erzurum'a iki puan kaptıran Galatasaray, bu sezon deplasmanlardaki istikrarsız formunu sürdürdü. Erzurum maçıyla ligde dış sahadaki 3. beraberliğini alan Cimbom, 4 kez de sahadan mağlup ayrıldı. Deplasmanlarda 18 kaybetti.
ASLAN DEPLASMANDA KAYIP
Erzurum'a iki puan kaptıran Galatasaray, bu sezon deplasmanlardaki istikrarsız formunu sürdürdü. Erzurum maçıyla ligde dış sahadaki 3. beraberliğini alan Cimbom, 4 kez de sahadan mağlup ayrıldı. Deplasmanlarda 18 kaybetti.
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