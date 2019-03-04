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, ve ile en kötü sezonunu geçiriyor

24. haftalar itibarıyla 41 puan topladı. Orman başkanlığındaki döneminde bile 42 puan alınmıştı. Güneş de bu sezon ’daki en kötü performansını ortaya koydu.



Beşiktaş son yıllardaki en büyük düşüşü yaşıyor... 24. haftalar itibarıyla 41 puan toplayan Siyah-Beyazlılar'da Fikret Orman dönemi ileŞenol Güneş yönetiminde en az puanı bu sezon elde etti. Beşiktaş'ın başına 25 Mart 2012'de gelen Fikret Orman başkanlığı döneminde geride kalan 6 sezonu mumla arattı.

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