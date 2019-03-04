Beşiktaş son yıllardaki en büyük düşüşü yaşıyor... 24. haftalar itibarıyla 41 puan toplayan Siyah-Beyazlılar'da Fikret Orman dönemi ileŞenol Güneş yönetiminde en az puanı bu sezon elde etti. Beşiktaş'ın başına 25 Mart 2012'de gelen Fikret Orman başkanlığı döneminde geride kalan 6 sezonu mumla arattı.
- Spor
- 04.03.2019
- Gazete
Beşiktaş, Şenol Güneş ve Fikret Orman ile en kötü sezonunu geçiriyor
Beşiktaş 24. haftalar itibarıyla 41 puan topladı. Orman başkanlığındaki Feda döneminde bile 42 puan alınmıştı. Güneş de bu sezon Kartal’daki en kötü performansını ortaya koydu.
Beşiktaş son yıllardaki en büyük düşüşü yaşıyor... 24. haftalar itibarıyla 41 puan toplayan Siyah-Beyazlılar'da Fikret Orman dönemi ileŞenol Güneş yönetiminde en az puanı bu sezon elde etti. Beşiktaş'ın başına 25 Mart 2012'de gelen Fikret Orman başkanlığı döneminde geride kalan 6 sezonu mumla arattı.
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