Başakşehir arayı açıyor Turuncu-Lacivertliler Yeni Malatya deplasmanında Emre (pen.) ve Visca’nın golleriyle kazanarak üst üste 3. galibiyetini aldı... Galatasaray ile farkı 8’e çıktı...

Süper Lig'in lideri Medipol Başakşehir emin adımlarla şampiyonluğa yürüyor... Haftaya en Galatasaray'ın 6 puan önünde giren Turuncu-Lacivertliler zorlu Yeni Malatyaspor deplasmanında 2-0 kazanarak galibiyet serisini 3 maça çıkardı. Başakşehir böylece Fenerbahçe sınavı öncesi moral de depoladı. 44. dakikada Arda Turan'ın ceza sahasında yerde kalması sonrasında penaltı kararı çıktı. Emre Belözoğlu beyaz noktada hata yapmadı. 57. dakikada Edin Visca sahne aldı ve attığı golle skoru belirledi: 2-0.