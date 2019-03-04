Başakşehir arayı açıyor

Süper Lig'in lideri Medipol Başakşehir emin adımlarla şampiyonluğa yürüyor... Haftaya en Galatasaray'ın 6 puan önünde giren Turuncu-Lacivertliler zorlu Yeni Malatyaspor deplasmanında 2-0 kazanarak galibiyet serisini 3 maça çıkardı. Başakşehir böylece Fenerbahçe sınavı öncesi moral de depoladı. 44. dakikada Arda Turan'ın ceza sahasında yerde kalması sonrasında penaltı kararı çıktı. Emre Belözoğlu beyaz noktada hata yapmadı. 57. dakikada Edin Visca sahne aldı ve attığı golle skoru belirledi: 2-0.
- Spor
- 04.03.2019
- Gazete
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