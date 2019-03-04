4 haftada 4. golü attı Belhanda’nın yükselen grafiği sürüyor.

Son haftalarda çok iyi bir form grafiği yakalayan Belhanda gollerine devam ediyor... Faslı yıldız dün de Erzurum ağlarını havalandırdı ve son 4 haftada 4. golünü atmayı başardı. Trabzon'a 2 gol atan Belhanda ardından Kasımpaşa önünde de 1 gol bulmuştu. Geçen hafta Akhisar'ı boş geçen yıldız futbolcu dün Erzurum önünde yine sahne aldı.