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4 haftada 4. golü attı

Belhanda’nın yükselen grafiği sürüyor.

4 haftada 4. golü attı
Son haftalarda çok iyi bir form grafiği yakalayan Belhanda gollerine devam ediyor... Faslı yıldız dün de Erzurum ağlarını havalandırdı ve son 4 haftada 4. golünü atmayı başardı. Trabzon'a 2 gol atan Belhanda ardından Kasımpaşa önünde de 1 gol bulmuştu. Geçen hafta Akhisar'ı boş geçen yıldız futbolcu dün Erzurum önünde yine sahne aldı.

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