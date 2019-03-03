Yasemin Adar 76 kiloda altın madalya kazandı

Bulgaristan'da gerçekleşen Dan Kolov Güreş Turnuvası'nda Yasemin Adar 76 kilo finalinde Çinli rakibi Paliha Paliha'yı 5-0 yenerek altın madalya kazandı. Turnuvada mücadele eden diğer sporcularımızdan Süleyman Atlı serbest stil 57 kiloda gümüş, Yakup Gör serbest stil 74 kiloda bronz madalyanın sahibi oldu.
- Spor
- 03.03.2019
- Gazete
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