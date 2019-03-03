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: Yarışı sonuna kadar kovalayacağız

“Puan kaybına rağmen yarışı sonuna kadar kovalayacağız. Ligi 3’üncü sırada bitirmek istemiyoruz. ”



Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş beraberliğin kendilerini üzdüğünü söyledi. Tecrübeli hoca, "1-0 öndeyken Güven ve Quaresma ile pozisyonlar bulduk. Ardından çok pozisyon verip gol yedik" dedi.

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