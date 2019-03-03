Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş beraberliğin kendilerini üzdüğünü söyledi. Tecrübeli hoca, "1-0 öndeyken Güven ve Quaresma ile pozisyonlar bulduk. Ardından çok pozisyon verip gol yedik" dedi.
- Spor
- 03.03.2019
- Gazete
Şenol Güneş: Yarışı sonuna kadar kovalayacağız
“Puan kaybına rağmen yarışı sonuna kadar kovalayacağız. Ligi 3’üncü sırada bitirmek istemiyoruz. ”
Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş beraberliğin kendilerini üzdüğünü söyledi. Tecrübeli hoca, "1-0 öndeyken Güven ve Quaresma ile pozisyonlar bulduk. Ardından çok pozisyon verip gol yedik" dedi.
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