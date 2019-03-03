Önemli fırsatı kaçırdık!

Beşiktaş'ta bu sezon ilk golüne imza atan Caner Erkin, Kayserispor maçından sonra açıklamalarda bulundu. Tecrübeli oyuncu, "Önemli bir kayıp oldu. Bu puanları çok ararız" diye konuştu.
HATADA ZİRVEDE!
Öte yandan Kayserispor ile berabere kalan Beşiktaş, golle sonuçlanan bireysel hata sayısında Süper Lig'e damga vururken, Atiba'nın talihsiz pozisyonu Beşiktaş'ın bu sebeple yediği gol sayısını 7'ye yükseltti.
HATADA ZİRVEDE!
Öte yandan Kayserispor ile berabere kalan Beşiktaş, golle sonuçlanan bireysel hata sayısında Süper Lig'e damga vururken, Atiba'nın talihsiz pozisyonu Beşiktaş'ın bu sebeple yediği gol sayısını 7'ye yükseltti.
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