Kural ‘penaltı’ diyor Fener'in penaltısında Rizeliler ofsayt bekledi. Pozisyonda "Topa hamle yapan oyuncu ofsaytta bile olsa yapılan faul, penaltıdır" kuralı devreye girdi.

Fenerbahçe'nin dün 80. dakikada kazandığı penaltıda Çaykur Rize cephesi Serdar'ın ofsaytta olduğu gerekçesiyle iptal kararı bekledi. Pozisyonu yardımcısı ise beraber VAR'dan izleyen hakem Halil Umut Meler, penaltı kararından vazgeçmedi.



KURAL AÇIK...

Kurallara göre topa hamle yapan oyuncu, ofsaytta dahi olsa kendisine ceza sahası içinde yapılan faulde, penaltı kararı verilir diyor.



