sezonun en kiritik maçlarından birini bugündeplasmanında oynayacak. Kritik maç öncesi. Sarı-Kırmızılı futbolcular,maçına özel kremler ve vazelinle çıkacak. Ayrıca İstanbul'dan getirelen özel ekipmanlar ve giysilerle soğuğa karşı önlem alınacak.