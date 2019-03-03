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, 'da zorlu hava koşullarıyla savaşacak

’a soğuk hava nedeniyle özel kremlerle giden Aslan’da Teknik Direktör , oyuncularından bol bol şut çekmesini ve duran toplarda sonuca gitmesini istedi.



G.Saray, sezonun en kiritik maçlarından birini bugün Erzurumspor deplasmanında oynayacak. Kritik maç öncesi Erzurum'da hava -8 derece olacak ve yoğun kar yağışı bekleniyor. Sarı-Kırmızılı futbolcular, Erzurumspor maçına özel kremler ve vazelinle çıkacak. Ayrıca İstanbul'dan getirelen özel ekipmanlar ve giysilerle soğuğa karşı önlem alınacak.

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