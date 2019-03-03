G.Saray, sezonun en kiritik maçlarından birini bugün Erzurumspor deplasmanında oynayacak. Kritik maç öncesi Erzurum'da hava -8 derece olacak ve yoğun kar yağışı bekleniyor. Sarı-Kırmızılı futbolcular, Erzurumspor maçına özel kremler ve vazelinle çıkacak. Ayrıca İstanbul'dan getirelen özel ekipmanlar ve giysilerle soğuğa karşı önlem alınacak.
- Spor
- 03.03.2019
- Gazete
Galatasaray, Erzurum'da zorlu hava koşullarıyla savaşacak
Erzurum’a soğuk hava nedeniyle özel kremlerle giden Aslan’da Teknik Direktör Fatih Terim, oyuncularından bol bol şut çekmesini ve duran toplarda sonuca gitmesini istedi.
G.Saray, sezonun en kiritik maçlarından birini bugün Erzurumspor deplasmanında oynayacak. Kritik maç öncesi Erzurum'da hava -8 derece olacak ve yoğun kar yağışı bekleniyor. Sarı-Kırmızılı futbolcular, Erzurumspor maçına özel kremler ve vazelinle çıkacak. Ayrıca İstanbul'dan getirelen özel ekipmanlar ve giysilerle soğuğa karşı önlem alınacak.
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