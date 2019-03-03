Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal 3-2'lik Rize galibiyetinin ardından konuştu. Rize'nin iyi futbol oynadığını söyleyen Yanal, "Onları kutlarım. Bize gelince; takım olma sorununu şammak istiyoruz. Fakat derbi sonrası çok önemli bir galibiyet aldık" dedi.
- Spor
- 03.03.2019
- Gazete
Ersun Yanal: Seneye şampiyon biz olacağız
Rize iyi futbol oynadı. Biz de önemli bir galibiyet aldık. Birkaç hafta sonra daha farklı oynayacak gücümüz var. Taraftarın desteği harikaydı. Bu sene tren kaçtı ama bu takım seneye şampiyon olacak.
Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal 3-2'lik Rize galibiyetinin ardından konuştu. Rize'nin iyi futbol oynadığını söyleyen Yanal, "Onları kutlarım. Bize gelince; takım olma sorununu şammak istiyoruz. Fakat derbi sonrası çok önemli bir galibiyet aldık" dedi.
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