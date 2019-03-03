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90'da attığı golle 'de beraberliğe razı oldu

, 37’de Atiba’nın golüyle sevindi... İkinci yarıda Artem Kravets ve Deniz Türüç ile spor öne geçti... , son dakikada attığı golle maçın skorunu belirledi... Beşiktaş, ligdeki zirve yarışında büyük avantaj kaybetti.

deplasmanda Kayserispor ile 2-2 berabere kaldı. 4. dakikada Quaresma, penaltı noktasına ortaladı. Uçarak kafa vuruşunu yapmak isteyen , Şamil'e takıldı. 12'de Adriano, arka direğe ortaladı. Arka direkte topa gelişine çok sert vuran Burak Yılmaz, spor kalecisi Lung'u geçemedi.




LJAJİC ZOR OLANI BAŞARDI
22'de Kayserili Varela kaleci Karius'la karşı karşıya kaldı. Vuruşu çerçeveyi bulmadı. 37'de Beşiktaş'ın kullandığı kornerde Güven topu aşırdı. Atiba tamamladı: 0-1. 41'de Ljajic kale dibinden kaçırdı.

KARAVETS'TEN ÇOK ŞIK BİR GOL
İlk yarının ilk dakikasında Güven, kaleci Lung'u geçemedi. 58'de Varela'nın ortasına kafayla dokunan Kravets beraberlik golünü kaydetti. 62'de Atiba'nın hatasını iyi değerlendiren Deniz takımını öne geçirdi.



KARİUS'TAN KRİTİK KURTARIŞ
79'da Şamil penaltı noktasından sert vurdu. Karius kurtardı. 90'da Caner 25 metreden orta şut karışımı vurdu. Top Lung'un bakışları arasında ağlarla buluştu: 2-2.

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