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  • 03.03.2019 17:51
  • Son Güncelleme: 03.03.2019 18:10

BB Erzurumspor - karşılaşmasının ilk 11'leri belli oldu

, 'in 24'üncü haftasında deplasmanda ’a konuk oluyor. Mücadelenin ilk 11'leri belli oldu...

Galatasaray'ın ilk 11'i belli oldu

BB Erzurumspor – maçı için geri sayım başladı. Galatasaray, 'in 24'üncü haftasında deplasmanda 'a konuk olacak. İki takım bugüne kadar 1 resmi maçta karşılaşmış, mücadelenin galibi Galatasaray olmuştu.

KADROLAR

Galatasaray: Muslera, Marcao, Semih, Luyindama, Emre Taşdemir, Selçuk, Ndiaye, , Onyekuru, Mitroglou.

Erzurumspor: Sehic, Serkan, Lokman, Egemen, Schwechlen, İbrahim, Scuk, Obertan, Emrah, Eduok, Rashad.


LİGDE SON 9 MAÇTA 3 PUAN VERMEDİ

Süper Lig'de son olarak dış sahada 'a mağlup olan Galatasaray, bu müsabakadan sonra rakiplerine 3 puan vermedi. Ligde 8 maçtır yenilmeyen sarı-kırmızılılar, 6 kez galip gelirken, 3 kez de berabere kaldı. Bu süreçte Aslan, , Ankaragücü, , , ve Akhisarspor mağlup etti, , M. ve ile berabere kaldı.

9 MAÇLIK YENİLMEZLİK SERİSİ

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'de 9 maçtır yenilmiyor. Sarı-kırmızılı takım, ligin 14. haftasında Beşiktaş'a 1-0 yenildikten sonra çıktığı müsabakalarda 6 galibiyet ve 3 beraberlik aldı.

LİGİN EN GOLCÜ TAKIMI GALATASARAY

Galatasaray, ligde geride kalan 23 haftada attığı 46 golle bu alanda zirvede yer alıyor. Sarı-kırmızılılarda Nijeryalı Henry Onyekuru attığı 9 golle takıma en çok katkı yapan futbolcu. Devre arasında takıma katılan Mbaye Diagne ise ligde 21 golle krallık yarışında ilk sırada bulunuyor. Başarılı forvet, sarı-kırmızılı forma ile 1 kez rakip fileleri havalandırdı.

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