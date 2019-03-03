BB Erzurumspor – Galatasaray maçı için geri sayım başladı. Galatasaray, Süper Lig'in 24'üncü haftasında deplasmanda Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a konuk olacak. İki takım bugüne kadar 1 resmi maçta karşılaşmış, mücadelenin galibi Galatasaray olmuştu.

KADROLAR

Galatasaray: Muslera, Marcao, Semih, Luyindama, Emre Taşdemir, Selçuk, Ndiaye, Belhanda, Onyekuru, Mitroglou.

Erzurumspor: Sehic, Serkan, Lokman, Egemen, Schwechlen, İbrahim, Scuk, Obertan, Emrah, Eduok, Rashad.



LİGDE SON 9 MAÇTA 3 PUAN VERMEDİ



Süper Lig'de son olarak dış sahada Beşiktaş'a mağlup olan Galatasaray, bu müsabakadan sonra rakiplerine 3 puan vermedi. Ligde 8 maçtır yenilmeyen sarı-kırmızılılar, 6 kez galip gelirken, 3 kez de berabere kaldı. Bu süreçte Aslan, Sivasspor, Ankaragücü, Göztepe, Trabzonspor, Kasımpaşa ve Akhisarspor mağlup etti, Çaykur Rizespor, M. Başakşehir ve Alanyaspor ile berabere kaldı.



9 MAÇLIK YENİLMEZLİK SERİSİ



Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'de 9 maçtır yenilmiyor. Sarı-kırmızılı takım, ligin 14. haftasında Beşiktaş'a 1-0 yenildikten sonra çıktığı müsabakalarda 6 galibiyet ve 3 beraberlik aldı.



LİGİN EN GOLCÜ TAKIMI GALATASARAY



Galatasaray, ligde geride kalan 23 haftada attığı 46 golle bu alanda zirvede yer alıyor. Sarı-kırmızılılarda Nijeryalı Henry Onyekuru attığı 9 golle takıma en çok katkı yapan futbolcu. Devre arasında takıma katılan Mbaye Diagne ise ligde 21 golle krallık yarışında ilk sırada bulunuyor. Başarılı forvet, sarı-kırmızılı forma ile 1 kez rakip fileleri havalandırdı.