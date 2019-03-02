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Şok presle başlayacak

bugün 19.00’da ’u ağırlıyor. oyuncularına şok pres ve erken gol talimatı verdi.

Şok presle başlayacak
Fenerbahçe bugün Ülker Stadı'nda 19.00'da Çaykur Rizespor'u ağırlıyor. Halil Umut Meler'in yöneteceği karşılaşma beIN Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanacak. Dün maç toplantısı yapan Ersun Yanal "Şok presle maça başlayalım. Erken gol istiyorum. Kontrol bizde olmalı. Gol gelmezse sabırlı olacağız. Panik istemiyorum" dedi.

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