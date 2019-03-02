Şok presle başlayacak

Fenerbahçe bugün Ülker Stadı'nda 19.00'da Çaykur Rizespor'u ağırlıyor. Halil Umut Meler'in yöneteceği karşılaşma beIN Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanacak. Dün maç toplantısı yapan Ersun Yanal "Şok presle maça başlayalım. Erken gol istiyorum. Kontrol bizde olmalı. Gol gelmezse sabırlı olacağız. Panik istemiyorum" dedi.
- Spor
- 02.03.2019
- Gazete
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