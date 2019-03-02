Kayıp yıldız Oğuzhan

Oğuzhan Özyakup'un hızlı düşüşü dikkat çekiyor. Bir türlü istenilen patlamayı yapamayan Oğuzhan, son 4 maçta süre dahi alamadı. Fenerbahçe derbisinde Kagawa oyundan çıkarken Şenol Güneş yerine Mustafa Pektemek'i alarak Oğuzhan'ı sildiğini gösterdi. Tecrübeli oyuncu da son günlerde bir hayli isteksiz.
- Spor
- 02.03.2019
- Gazete
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.