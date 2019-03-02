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Kayıp yıldız Oğuzhan

’ın 10 numarası, son 4 maçta süre dahi almadı. İsteksiz ve gamsız tavrı taraftarı çıldırtıyor.

Kayıp yıldız Oğuzhan
Oğuzhan Özyakup'un hızlı düşüşü dikkat çekiyor. Bir türlü istenilen patlamayı yapamayan Oğuzhan, son 4 maçta süre dahi alamadı. Fenerbahçe derbisinde Kagawa oyundan çıkarken yerine Mustafa Pektemek'i alarak Oğuzhan'ı sildiğini gösterdi. Tecrübeli oyuncu da son günlerde bir hayli isteksiz.

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