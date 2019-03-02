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için Djedje iddiası

A.Gücü’nün Fildişili oyuncusu ile temas halinde...

Kartal için Djedje iddiası
Beşiktaş ile ilgili yeni bir iddiası gündeme geldi. İddiaya göre Ankaragücü forması giyen Fildişili orta saha Brice Dja Djedje'nin Siyah-Beyazlılar'a önerildiği iddia edildi. Tecrübeli oyuncunun menajerinin Beşiktaşlı yöneticilerle görüşme gerçekleştirdiği belirtildi. 28 yaşındaki ön libero, Ankaragücü'ne İngiliz takımı Watford'dan transfer olmuştu.

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