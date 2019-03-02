Kartal için Djedje iddiası

Beşiktaş ile ilgili yeni bir transfer iddiası gündeme geldi. İddiaya göre Ankaragücü forması giyen Fildişili orta saha Brice Dja Djedje'nin Siyah-Beyazlılar'a önerildiği iddia edildi. Tecrübeli oyuncunun menajerinin Beşiktaşlı yöneticilerle görüşme gerçekleştirdiği belirtildi. 28 yaşındaki ön libero, Ankaragücü'ne İngiliz takımı Watford'dan transfer olmuştu.
- Spor
- 02.03.2019
- Gazete
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