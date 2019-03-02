Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Kayserispor maçı öncesi açıklamalarda bulundu. Kiralık olarak forma giyen Ljajic hakkında konuşan Orman, "Ljajic'in sözleşmesinde belli maddeler var. Onlar tutarsa kadromuzda tutmak istiyoruz. Gelecek sezon Beşiktaş forması giyecek gibi gözüküyor'' dedi.
- Spor
- 02.03.2019
- Gazete
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