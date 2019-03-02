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: Ljajic gelecek sezon kalacak

Başkanı , Sırp yıldızın kalacağını ifade etti.

Ljajic gelecek sezon kalacak
Beşiktaş Başkanı , maçı öncesi açıklamalarda bulundu. Kiralık olarak forma giyen Ljajic hakkında konuşan Orman, "Ljajic'in sözleşmesinde belli maddeler var. Onlar tutarsa kadromuzda tutmak istiyoruz. Gelecek sezon forması giyecek gibi gözüküyor'' dedi.

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