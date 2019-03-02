Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında Fenerbahçe, sahasında Çaykur Rizespor'u konuk edecek.
FENERBAHÇE - ÇAYKUR RİZESPOR
STAT: Ülker Stadı
SAAT: 19.00
HAKEM: Halil Umut Meler
YAYIN: beIN Sports 1
İLK 11'LER
FENERBAHÇE: Volkan, Isla, Skrtel, Serdar, Hasan Ali, Mehmet Topal, Zajc, Moses, Tolgay, Valbuena, Soldado
TEKNİK DİREKTÖR: Ersun Yanal
ÇAYKUR RİZESPOR: Gökhan, Moroziuk, Abarhoun, Awaziem, Melnjak, Azubuike, Abdullah, Aminu, Boldrin, Nakoluma, Muriqi
TEKNİK DİREKTÖR: Okan Buruk
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.