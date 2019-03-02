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  • 02.03.2019 18:17
  • Son Güncelleme: 02.03.2019 18:25

- Rizespor maçının ilk 11'leri belli oldu

'in 24. haftasında , sahasında 'u konuk edecek. Maçın canlı anlatımı takvim.com.tr'de...

F.Bahçe - Rizespor maçında ilk 11'ler belli oldu

'in 24. haftasında , sahasında 'u konuk edecek.

FENERBAHÇE - ÇAYKUR RİZESPOR

STAT: Ülker Stadı
SAAT: 19.00
HAKEM: Halil Umut Meler
YAYIN: beIN Sports 1

İLK 11'LER

FENERBAHÇE: Volkan, Isla, Skrtel, Serdar, Hasan Ali, , Zajc, Moses, Tolgay, Valbuena,
TEKNİK DİREKTÖR:

ÇAYKUR RİZESPOR: Gökhan, Moroziuk, Abarhoun, Awaziem, Melnjak, Azubuike, Abdullah, Aminu, Boldrin, Nakoluma, Muriqi
TEKNİK DİREKTÖR:

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