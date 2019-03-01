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Yassine Benzia’ya bir darbe daha

Yassine Benzia’ya bir darbe daha
Fenerbahçe'nin sadece Avrupa kadrosunda yer alan ve takım Zenit'e elenince de otomatikman sezonu kapatan Yassine Benzia'ya bir darbe de bonservisini elinde tutan Lille'den geldi. Lille, Benzia'ya "Seni düşünmüyoruz. Kendine kulüp bul" dedi. Benzia da Arap kulüpleriyle temasa geçmiş durumda.

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