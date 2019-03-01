Ümraniyespor’un hedefi Barcelona!

Kupada yarı finale yükselen Ümraniyespor'un hocası Ahmet Taşyürek, "Başkanımız Recep Yoğurtçu bana 'Bu takım Barcelona ile oynayacak' dedi. Bu sezon Süper Lig'e çıkalım ve orada da kupa kazandığımızda karşımızda Barcelona'yı görebiliriz. Bana bu hedef samimiyetle söylendi ve artık çok uzak değil" diye konuştu.