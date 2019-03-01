Moses: Henüz yüzde 60'dayım

Fenerbahçe'nin devre arasında Chelsea'den 1.5 yıllığına kiraladığı Njijeryalı yıldız Victor Moses, "Ligin ilk yarısında neredeyse hiç oynamadım. Bu yüzden fiziksel bir düşüş yaşadım. 2 hafta içinde yükselişimi göreceksiniz" dedi.

HERKESTEN SABIR İSTİYORUM...

Henüz yüzde 60 kapasite ile oynadığını dile getiren Nijeryalı kanat oyuncusu, "Bu oran yavaş yavaş yükselecek. Biraz sabır istiyorum" ifadesini kullandı.