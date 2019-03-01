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Mitroglou’ya uyarı: Daha hareketli ol

Mitroglou’ya uyarı: Daha hareketli ol
Akhisar maçında attığı son dakika golüyle üç puanı getiren Kostas Mitroglou, Diagne'nin yokluğunda Erzurum'da da en büyük hücum silahı olacak. Dünkü idmanda Yunan futbolcuyla bir görüşme yapan Fatih Terim önemli uyarılarda bulundu. Tecrübeli teknik adamın, "Senin 3. bölgede hareketli olman, takım arkadaşlarını çok rahatlatacak. Daha fazla oyunun içine gir ve pas iste" ifadesini kulladığı öğrenildi.

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