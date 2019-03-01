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Juventus’un hedefi United’lı Lukaku

Juventus’un hedefi United’lı Lukaku
İtalyan devi Juventus, Manchester United'ın Belçikalı forveti Romelu Lukaku'yu sezon sonunda kadrosuna katmak istiyor. İngiliz basınında çıkan haberlere göre Juventuslu yöneticilerin Manchester ile temasa geçtiği ve transferin sezon sonunda gerçekleşeceği ifade edildi. 25 yaşındaki futbolcu, bu sezon ligde 10 gol attı.

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