Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, A Milli Takım'ın başına getirilen Şenol Güneş'in Haziran ayına kadar görevde kalacağını söyledi. Orman, "Karar A Milli Takım için hayırlı olsun. Ancak Şenol Güneş Haziran ayına kadar Beşiktaş'ın başında olacak. Bu konuda başka bir düşüncemiz yok" ifadesini kullandı.
KULÜP DUYURDU
Orman'ın bu açıklamasının hemen ardından Beşiktaş Kulübü bir bildiri yayınlayarak Şenol Güneş'in 31 Mayıs 2019'a kadar görevinin başında olduğunu duyurdu.
SON 11 MAÇA ÇIKACAK
Beşiktaş'a görevde kaldığı dönemde 2 lig şampiyonluğu kazandıran Güneş takımın başında son 11 maça çıkacak.
KULÜP DUYURDU
Orman'ın bu açıklamasının hemen ardından Beşiktaş Kulübü bir bildiri yayınlayarak Şenol Güneş'in 31 Mayıs 2019'a kadar görevinin başında olduğunu duyurdu.
SON 11 MAÇA ÇIKACAK
Beşiktaş'a görevde kaldığı dönemde 2 lig şampiyonluğu kazandıran Güneş takımın başında son 11 maça çıkacak.
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