Erzurum’a özel hazırlık

Pazar günü 19.00'da oynanacak Erzurum maçının saatini değiştirmek için TFF'ye başvuran ancak olumsuz yanıt alan Galatasaray'da kollar sıvandı... Sarı-Kırmızılı teknik heyet, maç saati havanın eksi 10 derece olmasının beklenmesi nedeniyle özel önlem alacak.



ASIL SORUN YÜKSEK RAKIM

Alınan bilgilere göre futbolculara karşılaşma öncesinde vücut ısısını sabitleyen özel bir krem sürülecek. Ayrıca yine vücut ısısının düşmesini engelleyen özel içlikler giyilecek. Fakat teknik heyeti soğuktan fazla endişelendiren konunun yüksek rakım olduğu öğrenildi.