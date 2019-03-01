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’dan Dirar’a izin yok! Ersun Yanal, Dirar'ın satışına karşı çıktı

F.Bahçe’de ilginç gelişmeler yaşanıyor. , Kanarya’yla 1 yıl daha sözleşmesi olan Dirar için girişimde bulundu. Yanal, Dirar’ın satışına karşı çıktı... Yanal, yönetime "Önümüzdeki sezon benim bankom" dedi. Ancak Brugge'un yönetimiyle tekrar görüşmek istediği öğrenildi...



Sezonun ilk yarısında kadro dışı bırakılan ancak Ersun Yanal'ın takımın başına gelmesiyle affedildiği gibi takımın bankosu olan Nabil Dirar'ın performansı şimdiden Avrupa'da karşılığını buldu. Belçika temsilcisi Brugge, eski oyuncusu Dirar'ı transfer etmek için hem Faslı oyuncuya hem de Fenerbahçe'ye teklif yaptı.

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