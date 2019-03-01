Sezonun ilk yarısında kadro dışı bırakılan ancak Ersun Yanal'ın takımın başına gelmesiyle affedildiği gibi takımın bankosu olan Nabil Dirar'ın performansı şimdiden Avrupa'da karşılığını buldu. Belçika temsilcisi Brugge, eski oyuncusu Dirar'ı transfer etmek için hem Faslı oyuncuya hem de Fenerbahçe'ye teklif yaptı.
- Spor
- 01.03.2019
- Gazete
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