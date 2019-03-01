Devlerin 2000 heyecanı

Eski adıyla Türkiye 1. Futbol Ligi, son yıllardaki adıyla Süper Lig'de tüm sezonlarda yer alan ve en fazla maça çıkan ekipler olan Galatasaray ile Fenerbahçe, 2000. karşılaşmalarını bu hafta sonu oynayacak. Cimbom 1999 maçta 1131 galibiyet, 507 beraberlik ve 361 mağlubiyet yaşadı. Kanarya ise 1999 maçın 1139'undan galibiyetle ayrılırken, 529'unda berabere kaldı, 331'inde ise mağlup oldu. Ligin ilk sezonu olan 1959 yılında gruplarını lider bitiren Fenerbahçe ve Galatasaray finalde iki maçta mücadele ettiği için Beşiktaş şu ana kadar 1997 karşılaşmaya çıktı.
G.Saray, F.Bahçe ve Beşiktaş lig tarihindeki 61 sezonda da mücadele etti.
F.Bahçe 61 sezonda G.Saray'dan 36 puan fazla toplama başarısını gösterdi.
G.Saray, F.Bahçe ve Beşiktaş lig tarihindeki 61 sezonda da mücadele etti.
F.Bahçe 61 sezonda G.Saray'dan 36 puan fazla toplama başarısını gösterdi.
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