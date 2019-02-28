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Yaşa ya da öl ama asla pes etme

hesabından, “Yaşa ya da öl ama asla pes etme” paylaşımında bulundu.

Yaşa ya da öl ama asla pes etme
Beşiktaş'ta kadro dışı bıkıldıktan sonra bireysel antrenmanlara devam eden Gökhan Töre hesabından bir paylaşımda bulundu. bir fotoğraf paylaşarak altına, "Yaşa ya da öl ama asla pes etme. Haklı mücadeleme devam ediyorum" dedi.

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