Beşiktaş'ta kadro dışı bıkıldıktan sonra bireysel antrenmanlara devam eden Gökhan Töre sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu. Gökhan Töre bir fotoğraf paylaşarak altına, "Yaşa ya da öl ama asla pes etme. Haklı mücadeleme devam ediyorum" dedi.
- Spor
- 28.02.2019
- Gazete
Yaşa ya da öl ama asla pes etme
Gökhan Töre sosyal medya hesabından, “Yaşa ya da öl ama asla pes etme” paylaşımında bulundu.
- İslam Slimani Afrika Kupası’nda
- Arda Turan'a büyük şok! Transferi bilmeceye döndü
- Son günlerin en çok konuşulan adamı bu gerçekle şaşırttı!
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.