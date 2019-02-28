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Yarı final bileti Fener’in

Kadınlar Türkiye Kupası Çeyrek Finali’nde Fenerbahçe, Galatasaray’ı 15 sayı farkla yendi ve adını son 4’e yazdırdı. Sarı-Lavceirtliler’in yarı finaldeki rakibi ise Mersin Büyükşehir Belediyespor oldu.

Yarı final bileti Fener’in
Potadaki derbide kazanan Fenerbahçe, Kadınlar Türkiye Kupası Çeyrek Finali'nde Fenerbahçe, Şanlıurfa'da oynanan maçta Galatasaray'ı 71-56 mağlup etti ve yarı finale çıktı. Fenerbahçe'nin yarı finaldeki rakibi ise Hatay BŞB'yi 79-76 mağlup eden Mersin BŞB oldu. Galatasaray karşısında Fenerbahçe, ilk çeyreği 20-8, devreyi ise 41-26 önde tamamladı. Kanarya karşılaşmadan 15 sayı farkla galip ayrıldı. Fenerbahçe, yarı finalde bugün saat 19.30'da Mersin BŞB ile karşılaşacak.

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