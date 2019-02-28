Terim’den 5 yıllık imza G.Saray, Fatih Terim’in sözleşmesini 2024 yılına kadar uzattı. Terim, yıllık 3 milyon Euro alacak...

Galatasaray Teknik Direktör Fatih Terim'le 5 yıllık yeni sözleşme imzaladı. 2024 yılına kadar Sarı-Kırmızılı takımı çalıştıracak olan Terim, yıllık 3 milyon Euro kazanacak.



TAZMİNATI YOK...

Fatih Terim'in mukavelesinde tazminat maddesi olmadığı öğrenildi. Yeni sözleşme haftaya TFF'ye bildirilecek.