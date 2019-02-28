Terim’den 5 yıllık imza

Galatasaray Teknik Direktör Fatih Terim'le 5 yıllık yeni sözleşme imzaladı. 2024 yılına kadar Sarı-Kırmızılı takımı çalıştıracak olan Terim, yıllık 3 milyon Euro kazanacak.
TAZMİNATI YOK...
Fatih Terim'in mukavelesinde tazminat maddesi olmadığı öğrenildi. Yeni sözleşme haftaya TFF'ye bildirilecek.
TAZMİNATI YOK...
Fatih Terim'in mukavelesinde tazminat maddesi olmadığı öğrenildi. Yeni sözleşme haftaya TFF'ye bildirilecek.
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