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Terim’den 5 yıllık imza

G.Saray, Fatih Terim’in sözleşmesini 2024 yılına kadar uzattı. Terim, yıllık 3 milyon Euro alacak...

Terim’den 5 yıllık imza
Galatasaray Teknik Direktör Fatih Terim'le 5 yıllık yeni sözleşme imzaladı. 2024 yılına kadar Sarı-Kırmızılı takımı çalıştıracak olan Terim, yıllık 3 milyon Euro kazanacak.

TAZMİNATI YOK...
Fatih Terim'in mukavelesinde tazminat maddesi olmadığı öğrenildi. Yeni sözleşme haftaya TFF'ye bildirilecek.

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