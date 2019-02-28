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Quaresma’ya Toronto kancası

ESPN’in iddiasına göre Toronto, Quaresma için tüm şartları zorluyor. MLS ekibinin Beşiktaş’a resmi teklif yapması bekleniyor.



Beşiktaş'ın Portekizli yıldızı Quaresma için ABD'den flaş bir transfer iddiası geldi. ESPN'in verdiği habere göre MLS ekiplerinden Toronto FC, Portekizli futbolcuyu transfer etmek için harekete geçti. Toronto 35 yaşındaki Quaresma'ya teklif götürürken Portekizli futbolcu yıllık vergiler hariç 3 milyon dolar istedi.

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