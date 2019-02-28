Yeni Malatyaspor kupada yarı final biletini penaltılarda aldı... Çeyrek final ilk maçında Göztepe'yi evinde 1-0'la geçen Yeni Malatya, dün deplasmanda oynadığı rövanşta 90 dakikayı Jerome'un golüyle 1-0 mağlup tamamladı ve maç uzatmaya gitti. Uzatmalarda da sonuç değişmeyince karşılaşmada penaltı atışlarına geçildi. Yeni Malatyaspor penaltılarda 5'te 5 yaparken, Göztepe'de 3. penaltıyı kullanan Titi, topu direğe nişanlayınca konuk ekip adını yarı finale yazdırdı. Yeni Malatyaspor'un Türkiye Kupası yarı finalindeki rakibi ise Galatasaray oldu.
- Spor
- 28.02.2019
- Gazete
Malatya penaltılarla yarı finalde
Göztepe’yi penaltılarda 5-3 eleyen Yeni Malatya, kupada yarı finale yükseldi. Galatasaray’ın rakibi oldu.
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